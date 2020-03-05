Новак объяснил причину своего ухода с заседания ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что накануне покинул заседание комитета ОПЕК+ в Вене в плановом режиме. По его словам, он намерен вернуться к переговорам 6 марта, сообщает РИА Новости.

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Накануне сообщалось, что Новак якобы внезапно уехал с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, хотя сами переговоры продолжились.

Участники собрания обсуждали возможность сокращения добычи нефти из-за распространения в мире коронавируса, сообщает RT.

Отметим, что после окончания заседания мировые цены на нефть показали рост.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
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