Новак объяснил причину своего ухода с заседания ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что накануне покинул заседание комитета ОПЕК+ в Вене в плановом режиме. По его словам, он намерен вернуться к переговорам 6 марта, сообщает РИА Новости.
Накануне сообщалось, что Новак якобы внезапно уехал с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, хотя сами переговоры продолжились.
Участники собрания обсуждали возможность сокращения добычи нефти из-за распространения в мире коронавируса, сообщает RT.
Отметим, что после окончания заседания мировые цены на нефть показали рост.
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