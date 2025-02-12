Новак: «Мурманский СПГ» построят до 2030 года
Компания «Новатэк» завершит строительство завода по сжижению природного газа в Мурманске до 2030 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации.
«Пока у нас планы, что строительство завода планируется в период где-то 2030 года», — отметил зампред правительства.
По словам Новака, к этому периоду будет завершено и возведение соответствующей инфраструктуры.
Ранее в «Новатэке» заявляли, что «Мурманский СПГ» будет состоять из трех линий, как ожидается, первую из них построят в 2027 году. Мощность завода превысит 20 млн тонн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru