Новак исключил полный запрет на экспорт дизтоплива

Правительство России не рассматривает введение полного запрета на экспорт дизельного топлива, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости.

Экономист Фролов: Запрет на экспорт бензина не окажет влияния на цены на АЗС

«Такой меры не рассматривается», - сказал Новак.

Вице-премьер назвал ситуацию с дизтопливом в России стабильной. По его словам, дизеля в стране производится в два раза больше, чем потребляется.

Правительство РФ с 1 марта ввело временный запрет на экспорт бензина. Решение будет действовать полгода. Ограничение установлено в связи с предстоящим повышенным спросом на фоне весенних полевых работ, плановых ремонтов на НПЗ и летних отпусков, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспортТопливоАлександр Новак

Горячие новости

Все новости

партнеры