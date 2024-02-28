Новак исключил полный запрет на экспорт дизтоплива
Правительство России не рассматривает введение полного запрета на экспорт дизельного топлива, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости.
«Такой меры не рассматривается», - сказал Новак.
Вице-премьер назвал ситуацию с дизтопливом в России стабильной. По его словам, дизеля в стране производится в два раза больше, чем потребляется.
Правительство РФ с 1 марта ввело временный запрет на экспорт бензина. Решение будет действовать полгода. Ограничение установлено в связи с предстоящим повышенным спросом на фоне весенних полевых работ, плановых ремонтов на НПЗ и летних отпусков, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru