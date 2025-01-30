Новак: экспорт трубопроводного газа вырос в 2024 году на 15,6%
Экспортные поставки российского газа, поставляемого по трубопроводу, в 2024 году выросли на 15,6%, заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, в количественном значении они превысили отметку в 119 миллиардов кубометров. Новак подчеркнул, что поставки газа по газопроводу в 2024 году превысили контрактные годовые обязательства «Газпрома».
«Экспорт СПГ вырос на 4% до порядка 47,2 миллиарда кубометров», – отметил вице-премьер.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о росте поставок российского газа в Европу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru