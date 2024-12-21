В Швейцарии оценили расходы на ремонт «Северного потока-2» в 633 млн евро
До 633 млн евро может потребоваться на ремонт газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил представитель швейцарской компании Transliq AG Роберт Бехлер на судебном заседании по делу о реструктуризации долга оператора проекта Nord Stream 2 AG.
«Газопровод полностью активирован, сформирован резерв для ожидаемых ремонтных затрат в размере 633 миллионов евро», — цитирует Бехлера РИА Новости.
Представитель Transliq AG отметил, что указанная сумма — верхняя граница ожидаемых расходов. Она основывается на будущем использовании газопровода, а не на его выводе из эксплуатации.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ готова возобновить поставки по «Северному потоку-2» в Евросоюз, если будет желание партнеров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист Соловьев напомнил о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 января
- В Швейцарии оценили расходы на ремонт «Северного потока-2» в 633 млн евро
- В Канаде потребовали созыва парламента для голосования по вотуму доверия Трюдо
- Белый дом: Шатдаун может помешать передаче власти Трампу
- Хинштейн опроверг информацию об ударе по детской больнице в Рыльске
- Маск после теракта в ФРГ оскорбил Шольца и призвал его уйти в отставку
- Друзья Яниса Тиммы утверждают, что похороны не были оплачены Анной Седоковой
- СМИ: В Саксонии-Анхальте назвали терактом наезд автомобиля на людей
- Зеленский предлагал Фицо 500 млн евро за согласие на членство Украины в НАТО
- Правительство закрыло проект «Большая российская энциклопедия»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru