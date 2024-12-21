В Швейцарии оценили расходы на ремонт «Северного потока-2» в 633 млн евро

До 633 млн евро может потребоваться на ремонт газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил представитель швейцарской компании Transliq AG Роберт Бехлер на судебном заседании по делу о реструктуризации долга оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Газопровод полностью активирован, сформирован резерв для ожидаемых ремонтных затрат в размере 633 миллионов евро», — цитирует Бехлера РИА Новости.

Представитель Transliq AG отметил, что указанная сумма — верхняя граница ожидаемых расходов. Она основывается на будущем использовании газопровода, а не на его выводе из эксплуатации.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ готова возобновить поставки по «Северному потоку-2» в Евросоюз, если будет желание партнеров.

