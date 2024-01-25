Новак: экспорт российского трубопроводного газа вырастет до 108 млрд «кубов»

По его словам, по итогам этого года экспорт газа вырастет до 108 млрд куб. м., в 2023 году он был на уровне 91, 4 млрд куб. м.

Вице-премьер отметил, что это касается поставок как в ближнее, так и дальнее зарубежье.

«Ускоренными темпами наращиваем экспорт газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", реализуется проект дальневосточного маршрута мощностью 10 млрд куб. м газа в год, а также прорабатывается проект газопровода "Сила Сибири 2" через Монголию мощностью 50 млрд куб. м газа в год», - рассказал Новак.

Он также добавил, что правительство ускорило процедуры согласований при строительстве магистральных газопроводов, что также должно положительно повлиять на скорость возведения новых объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее Россия резко уменьшила экспорт нефтепродуктов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

