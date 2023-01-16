Новак: Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли на 28%

Доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли выросли на 28% в 2022 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

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«Хотел бы отметить, что доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28%, или на 2,5 трлн рублей», — цитирует Новака ТАСС.

Зампред правительства также отметил, что по итогам прошлого года добыча нефти в РФ увеличилась на 2%, до 535 млн тонн. При этом экспорт сырья вырос на 7%.

Новак подчеркнул, что результаты прошлого года для нефтяной отрасли были позитивными, несмотря на «действия недружественных стран и санкционные ограничения».

Ранее вице-премьер сообщил, что контракты на экспорт нефти из РФ на февраль заключены, компании не заявляли о проблемах на фоне санкций, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьБюджетРоссияАлександр Новак
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