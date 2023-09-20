Новак: дефицита топлива в России нет
России не грозит дефицит топлива, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в 2023 году его производство было увеличено по сравнению с 2022 годом.
Вице-премьер признал, что с июля по август наблюдались проблемы с своевременной доставкой топлива, которые были связаны с ремонтом на одном из нефтеперерабатывающих заводов страны.
Он также добавил, что ситуация уже решена Минэнерго при участии РЖД.
Ранее в Минсельхозе заявили, что дефицит топлива может остановить полевые работы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru