Новак: дефицита топлива в России нет

По его словам, в 2023 году его производство было увеличено по сравнению с 2022 годом.

Вице-премьер признал, что с июля по август наблюдались проблемы с своевременной доставкой топлива, которые были связаны с ремонтом на одном из нефтеперерабатывающих заводов страны.

Он также добавил, что ситуация уже решена Минэнерго при участии РЖД.

Ранее в Минсельхозе заявили, что дефицит топлива может остановить полевые работы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

