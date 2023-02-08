Новак: введение эмбарго на нефтепродукты из РФ приведет к дефициту предложения на рынке
8 февраля 202313:08
Введение Евросоюзом эмбарго и потолка цен на российские нефтепродукты приведет к глобальным негативным последствиям на рынке. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.
По его словам, всё это выльется, в дисбаланс рынка, дефицит предложения и снижение инвестиций.
«Необходимо все-таки думать о будущем», - подчеркнул Новак.
Ранее, как сообщала НСН, ЕС ввел эмбарго на российские нефтепродукты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru