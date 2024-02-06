Новак: 1,1 тысячи быстрых зарядок для электромобилей намечено ввести в РФ в 2024 году

Порядка 712 быстрых зарядных станций для электромобилей заработали в России в 2023 году, еще свыше 1,1 тысячи быстрых и около 3,3 тысячи медленных зарядок планируется построить в этом году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

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Он отметил, что в основном они размещаются либо на автозаправочных станциях (АЗС), либо на автомобильных дорогах. Новак напомнил, что на сегодняшний день законодательство не позволяет без решения общего собрания жильцов строить электрозарядную инфраструктуру на территории многоквартирных домов.

При этом, указал вице-премьер, в настоящее время ведется работа, чтобы без внесения изменений в Градостроительный кодекс появилась возможность строить такую инфраструктуру на территории стоянок многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что московский завод по производству коммерческих и бытовых электрозарядных станций ENGY разработал не имеющую аналогов в России навесную станцию для быстрой зарядки электротранспорта, которая может одновременно питать два автомобиля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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