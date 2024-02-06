Новак: 1,1 тысячи быстрых зарядок для электромобилей намечено ввести в РФ в 2024 году
Порядка 712 быстрых зарядных станций для электромобилей заработали в России в 2023 году, еще свыше 1,1 тысячи быстрых и около 3,3 тысячи медленных зарядок планируется построить в этом году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Он отметил, что в основном они размещаются либо на автозаправочных станциях (АЗС), либо на автомобильных дорогах. Новак напомнил, что на сегодняшний день законодательство не позволяет без решения общего собрания жильцов строить электрозарядную инфраструктуру на территории многоквартирных домов.
При этом, указал вице-премьер, в настоящее время ведется работа, чтобы без внесения изменений в Градостроительный кодекс появилась возможность строить такую инфраструктуру на территории стоянок многоквартирных домов.
Ранее сообщалось, что московский завод по производству коммерческих и бытовых электрозарядных станций ENGY разработал не имеющую аналогов в России навесную станцию для быстрой зарядки электротранспорта, которая может одновременно питать два автомобиля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бундестаг не получает информацию о расследовании подрывов «Северных потоков»
- Принц Гарри вернулся в Лондон после известия о раке у Карла III
- Новак: 1,1 тысячи быстрых зарядок для электромобилей намечено ввести в РФ в 2024 году
- Причиной взрыва в пекарне в Сочи стала разгерметизация баллона с газом
- «ЦИАН» зафиксировал снижение цен на вторичное жилье
- В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,7
- Большинство россиян согласились на уменьшение зарплаты ради удаленки
- В Уфе наказали родителей подростков, устроивших «голую вечеринку»
- Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном
- Суд в США решил, что Трамп не имеет иммунитета в деле о штурме Капитолия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru