Москва не Татарстан. Политолог о рекордном дефиците бюджета столичного региона

«Москва получает от Федерации деньги за столичность. Это очень немалые средства. Но чем богаче регион, чем больше бюджет, тем легче занимать. Чем меньше бюджет, тем тяжелее, потому что все понимают, что не отдаст. И здесь вопрос уже в организации финансов: злоупотребляешь ты ими или нет. Москва и Московская область – это крупнейшие бюджеты. Рядом стоит только Татарстан. Даже у Петербурга бюджет меньше. Другой вопрос, что Татарстан не любит брать в долг, там стараются делать то, на что есть средства. Москва живет исходя из того, что ее ресурс неисчерпаем. Подсознательно, психологически мы живем так», - пояснил эксперт.

Лидерами по профициту бюджета за 2019 год стали Красноярский край (38 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7 млрд рублей) и Краснодарский край (31,5 млрд рублей).

