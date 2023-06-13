Евро поднялся выше 90 рублей впервые с конца апреля
13 июня 202311:00
Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 28 апреля 2023 года, следует из данных Московской биржи.
К 10:11 мск европейская валюта подорожала на 1,12 рубля, ее стоимость составила 90,09 рубля.
При этом доллар на торговой площадке стоил 83,42 рубля. Американская валюта прибавила 78 копеек, пишет RT.
Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин спрогнозировал, что до конца года рубль будет плавно ослабевать из-за снижения цен на нефть и сокращения объемов добычи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru