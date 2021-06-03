«Нева» до 2024 года станет первой в РФ трассой для беспилотных грузовиков
Трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург («Нева») станет до 2024 года первым в России беспилотным логистическим коридором. Соглашение об этом министерство транспорта РФ заключило с рядом компаний в рамках Петербургского международного экономического форума.
Среди подписавших документ – «Камаз», «Национальные телематические системы», Сберавтотех, «Деловые линии», ретейлер X5 Group, сообщили сегодня в Минтрансе.
Одна из поставленных задач - исключение заездов отдельных беспилотных грузовых автомобилей в города по всей трассе «Нева». Для этого предполагается строительство специальных хабов на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу. В районе Твери будет проложен северный обход, чтобы беспилотники не выезжали на реконструированный участок трассы M-10.
Согласно планам, озвученным Минтрансом, до 2030 года в беспилотные коридоры будет включено 19,5 тысяч километров федеральных трасс. Реализация проекта должна в 10 раз нарастить долю России в перевозках на маршруте Китай - Европа.
Применение беспилотных грузовиков на М-11 к 2030 году увеличит на четверть коммерческую скорость доставки грузов в течение одного дня. Кроме того, будет сокращена себестоимость перевозок минимум на 10%.
Беспилотники, в частности, позволят исключить остановки грузовиков на отдых водителей по режиму труда и отдыха. Автопилот также на 100% исключает человеческий фактор, что приведёт к повышению безопасности.
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