Нетрезвым водителям перестанут выплачивать страховку

Если же выпивший водитель не является инициатором аварии, вопрос о его праве на возмещение ущерба должен рассматриваться отдельно.

В постановлении обращается внимание на то, что по ОСАГО пострадавший в ДТП с участием нетрезвого водителя имеет право на получение компенсации, но страховая компания виновника может позднее предъявить к нему иск о возврате выплаты.

В случае с КАСКО выплаты зависят от условий договора, отмечает «ФедералПресс». Например, пассажир машины, застрахованный по жизни и здоровью, может быть лишен возмещения, если был в нетрезвом состоянии в момент происшествия.



