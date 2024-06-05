Нетрезвым водителям перестанут выплачивать страховку
Пленум Верховного суда РФ (ВС) представил проект постановления, согласно которому попадание в аварию водителем, находящимся за рулем в состоянии опьянения, может быть признано нестраховым случаем.
По словам судьи ВС Андрея Марьина, пьянство за рулем может стать веским основанием для отказа страховщика выплачивать компенсацию на ремонт автомобиля в случае ДТП. При этом автовладельцу придется ремонтировать машину за собственный счет, пишет «Российская газета».
Если же выпивший водитель не является инициатором аварии, вопрос о его праве на возмещение ущерба должен рассматриваться отдельно.
В постановлении обращается внимание на то, что по ОСАГО пострадавший в ДТП с участием нетрезвого водителя имеет право на получение компенсации, но страховая компания виновника может позднее предъявить к нему иск о возврате выплаты.
В случае с КАСКО выплаты зависят от условий договора, отмечает «ФедералПресс». Например, пассажир машины, застрахованный по жизни и здоровью, может быть лишен возмещения, если был в нетрезвом состоянии в момент происшествия.
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