АвтоВАЗ представил на ПМЭФ-2024 новую легковушку Lada Iskra
АвтоВАЗ представил на Петербургском международном экономическом форуме свою новую модель - Lada Iskra. Как сообщает РИА Новости, в модельном ряду она расположится между Lada Granta и Lada Vesta.
Президент компании Максим Соколов отметил, что это будет целое семейство автомобилей, в которое войдут седан и универсал, причём последний получит также вседорожную версию Cross.
По его словам, в проект было инвестировано 23 млрд рублей, в настоящее время продолжается отладка производства, а также «доводка и настройка всех систем автомобиля».
«Рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти», - заключил Соколов.
Ранее министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир заявил, что автомобили Lada будут собирать на заводе, который построят в египетском городе Тарбул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru