АвтоВАЗ представил на ПМЭФ-2024 новую легковушку Lada Iskra

Президент компании Максим Соколов отметил, что это будет целое семейство автомобилей, в которое войдут седан и универсал, причём последний получит также вседорожную версию Cross.

По его словам, в проект было инвестировано 23 млрд рублей, в настоящее время продолжается отладка производства, а также «доводка и настройка всех систем автомобиля».

«Рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти», - заключил Соколов.

Ранее министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир заявил, что автомобили Lada будут собирать на заводе, который построят в египетском городе Тарбул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

