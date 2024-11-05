«Генерирует фейки!»: Делягин назвал бредом заявления Зубца о заморозке вкладов россиян

«Это тот клоун, который призывал ввести налог на бездетность в 45 тысяч рублей. Его заявления не нужно воспринимать серьезно, это бред собачий. Человек просто генерирует фейки, которые пугают общество. Такой сценарий никому не нужен, это бессмысленно. Рост цен вызван не избытком денег у людей, а вызван произволом монополий. Нужно быть глупцом, чтобы думать, что у людей слишком много денег. У богатых много денег, но они давят на рынок элитной недвижимости, люксовых товаров, дорогих машин, которые не имеют отношения к реальной жизни россиян. Поэтому всерьез относиться к подобным заявлениям не стоит. Размышления товарища Зубца превышают даже то, что нам демонстрирует Набиуллина в своих решениях», - рассказал он.

В октябре в эфире телеканала НТВ Зубец предложил взимать с граждан без детей возрасте 35 лет и старше налог в размере 30-40 тысяч рублей. По его словам, такая мера должна распространяться даже на людей, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям. После этого он жаловался НСН, что его затравили в соцсетях.

Россияне должны внимательнее относиться к банковским вкладам, нельзя исключать «махинаций», которые приведут к обнулению и заморозке средств, заявил ранее бывший министр труда РФ, экономист Сергей Калашников «Радиоточке НСН».

