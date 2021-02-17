Несырьевой неэнергетический экспорт России стал рекордным в 2020 году

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с 2019 годом и достиг 161,3 млрд долларов. Об этом сообщили в Российском экспортном центре.

Там отметили, что, несмотря на сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в минувшем году установил рекорд, пишет «Газета.ру».