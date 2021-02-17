Несырьевой неэнергетический экспорт России стал рекордным в 2020 году

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с 2019 годом и достиг 161,3 млрд долларов. Об этом сообщили в Российском экспортном центре.

Там отметили, что, несмотря на сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в минувшем году установил рекорд, пишет «Газета.ру».

Стальная логика. Что принесут России экспортные пошлины на металл

«По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в 161,3 млрд долларов экспортных поставок, что выше, чем в 2018 (154,3 млрд долларов) и 2019 (155,1 млрд долларов) годах», — указывается в сообщении экспортного центра.

Основную часть структуры ННЭ составляет металлопродукция (20,8 %), продукция машиностроения (17,7 %), продовольствие (17,3 %) и химические товары (16 %).

Ранее преподаватель Школы Бизнеса «Синергия» Даниил Петухов сообщил, что властям нужен слабый рубль. По его словам, если учесть, что расходы федерального бюджета России, в том числе социальные, рассчитываются в рублях, а экспорт энергоносителей – в долларах, то при слабой национальной валюте выручка в том же эквиваленте увеличивается, а расходы нет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Экспорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры