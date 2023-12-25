«Запредельные цены»: Отечественные авто в 2023 году дорожали в четыре раза быстрее импортных

Вячеслав Жигалов в эфире НСН заявил, что прямой связи между ключевой ставкой и ценами сегодня нет.

Отечественные автомобили в 2023 году дорожали в четыре раза быстрее импортных из-за непродуктивных издержек, которые не сильно зависят от ключевой ставки, заявил вице-президент, исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов в беседе с НСН.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью РИА Новости заявил, что отечественные автомобили могут подешеветь в случае снижения ключевой ставки и сокращения логистических расходов. Жигалов считает, что прямой связи между ключевой ставкой и ценами сегодня нет.

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«В России автомобили дешевели пару раз за всю историю, однако прямой связи между ключевой ставкой и ценами я не вижу. Ключевая ставка, конечно, влияет на издержки любого бизнеса, но в гораздо большей степени влияет контроль расходов, оптимизация процессов. Себестоимость включает не только прямые расходы, но и другие непродуктивные издержки. Именно эти издержки и определяют опережающий рост цен», - отметил он.

По его словам, в уходящем году отечественные автомобили дорожали в четыре раза быстрее, чем импортные, из-за низкого спроса сбыт автомобилей сегодня затруднен.

«По данным Росстата, в этом году отечественные автомобили дорожали в четыре раза быстрее, чем импортные. Это невозможно объяснить ключевой ставкой или курсом рубля. Отечественная продукция гораздо меньше зависит от девальвации рубля, чем импортная. На рынке сейчас запредельно высокие цены, ключевая ставка дополнительно тормозит спрос. Под конец года у нас затоваривание складов, сбыт затруднен», - отметил собеседник НСН.

Средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в декабре 2023 года достигла 1,6 миллиона рублей и выросла на 22,7% в сравнении с декабрем прошлого года, сообщает агентство «Автостат». В годовом выражении цены увеличились на 300 тысяч рублей. Однако в сравнении с показателями ноября 2023 года выросли только на 2,6 процента, прибавив примерно 41 тысячу рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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