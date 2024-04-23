Непал заинтересован в подключении российских карт «Мир»

Центральный банк Непала выразил заинтересованность в подключении российских карт «Мир» к своей платежной системе. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

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По его словам, на первых этапах основным тормозом может стать экономическая обоснованность, так как в настоящее время объём платежей между РФ и Непалом незначительный.

Он также указал, что подключение непальских банков к Системе передачи финансовых сообщений Центробанка России можно рассмотреть в качестве варианта обхода западных антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что в Мьянме планируют начать принимать карты «Мир» в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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