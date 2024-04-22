СМИ: В Иране будут принимать карты «Мир»

Иран готовит запуск пилотного проекта по приему карт российской платежной системы «Мир», сообщают «Известия» со ссылкой на торгового атташе республики в РФ Рахими Мохсена.

На Кубе все заведения обяжут принимать карту «Мир»

Сейчас осуществляется работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты. Тегеран поддерживает эффективное партнерство с Москвой в области торговли, указал дипломат.

Иран имеет собственную платежную систему – Shetab. Для организации доступа пластиковых карт на рынки двух стран необходимо наладить взаимодействие между «Миром» и Shetab.

Ранее стало известно, что в Мьянме планируют начать принимать карты «Мир» в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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