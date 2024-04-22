СМИ: В Иране будут принимать карты «Мир»
Иран готовит запуск пилотного проекта по приему карт российской платежной системы «Мир», сообщают «Известия» со ссылкой на торгового атташе республики в РФ Рахими Мохсена.
Сейчас осуществляется работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты. Тегеран поддерживает эффективное партнерство с Москвой в области торговли, указал дипломат.
Иран имеет собственную платежную систему – Shetab. Для организации доступа пластиковых карт на рынки двух стран необходимо наладить взаимодействие между «Миром» и Shetab.
Ранее стало известно, что в Мьянме планируют начать принимать карты «Мир» в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Иране будут принимать карты «Мир»
- Шольц считает, что эпохе ископаемого топлива придет конец
- Военные Украины обвинили граждан в рассылке повесток умершим
- СМИ: в России обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке
- По американской базе в Сирии нанесен удар беспилотником и ракетами
- «Твой сын в Дубае!»: Жительница затопленного Орска раскритиковала мэра
- Столтенберг считает, что отправить Киеву помощь США еще не поздно
- Зеленский заявил, что у Украины появился шанс на победу
- Башар Асад: Спецоперация на Украине исправит ход истории
- Трофейный Leopard ВСУ вывозят из зоны спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru