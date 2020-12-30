Немецкий партнер Nord Stream 2 дал положительный прогноз о завершении строительства газопровода
Немецкая компания Juniper – один из финансовых партнеров «Газпрома» по «Северном потоку - 2» – ожидает скорое завершение строительства газопровода. Об этом глава компании Андрес Ширенбек сообщил изданию Rheinische Post.
Он добавил, что для завершения строительства необходимо проложить еще около 150 километров труб.
Ранее Конгресс США в обход вето действующего президента Дональда Трампа принял проект оборонного бюджета объемом более 750 млрд долларов. Документ в частности предполагает дополнительные ограничения в отношении зарубежных компаний, участвующих в строительстве газопровода.
Агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме 23 декабря сообщило, что власти США готовят дополнительные санкции против «Северного потока - 2», из-за которых «Газпром» не сможет завершить проект. На данный момент предусмотренные законом об оборонном бюджете США санкции были последней инициативой американский властей в отношении российского газопровода.
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