Немецкий эксперт обвинил ЕЦБ в высокой инфляции в Европе

По словам эксперта, возложение вины за инфляцию в Европе на Россию дает упрощенное представление о ситуации: ЕЦБ «поджег фитиль», а все «загорелось» из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Отмечается, что инфляция в регионе уже достигла необычайно высокого уровня. Так, в Германии цены производителей выросли на 33,6%, в Испании и Италии – более чем на 40%, а потребительские цены увеличиваются еще как минимум на треть.

«Никаких радужных перспектив на будущее», — заключил Зинна.

