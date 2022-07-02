Немецкий эксперт обвинил ЕЦБ в высокой инфляции в Европе
Ответственность за необычайно высокую инфляцию в Европе несет Европейский центральный банк, считает бывший глава мюнхенского института экономических исследований Ifo профессор Ханс-Вернер Зинна. Об этом пишет издание Compact.
По словам эксперта, возложение вины за инфляцию в Европе на Россию дает упрощенное представление о ситуации: ЕЦБ «поджег фитиль», а все «загорелось» из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Отмечается, что инфляция в регионе уже достигла необычайно высокого уровня. Так, в Германии цены производителей выросли на 33,6%, в Испании и Италии – более чем на 40%, а потребительские цены увеличиваются еще как минимум на треть.
«Никаких радужных перспектив на будущее», — заключил Зинна.
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