Немецкая Uniper расторгла экспортные контракты с «Газпромом»
Немецкая энергокомпания Uniper расторгает долгосрочные контракты с российской госкомпанией «Газпром экспорт» на поставку газа из РФ. Об этом говорится в сообщении организации.
«Компания Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с... "Газпром экспорт"», — отмечается в заявлении.
Меры стали возможными после того, как 7 июня арбитражный суд признал за немецкой компанией право на расторжение соглашений.
С июня 2022 года «Газпром экспорт» поставлял Uniper ограниченные объемы газа, а с конца августа того же года поставки топлива были прекращены. При этом долгосрочные контракты на экспорт сохраняли юридическую силу, а отдельные соглашения были рассчитаны до середины 2030-х годов, пишет 360.ru.
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