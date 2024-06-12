Немецкая Uniper расторгла экспортные контракты с «Газпромом»

Немецкая энергокомпания Uniper расторгает долгосрочные контракты с российской госкомпанией «Газпром экспорт» на поставку газа из РФ. Об этом говорится в сообщении организации.

Немецкая компания Uniper подала в суд на «Газпром»

«Компания Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с... "Газпром экспорт"», — отмечается в заявлении.

Меры стали возможными после того, как 7 июня арбитражный суд признал за немецкой компанией право на расторжение соглашений.

С июня 2022 года «Газпром экспорт» поставлял Uniper ограниченные объемы газа, а с конца августа того же года поставки топлива были прекращены. При этом долгосрочные контракты на экспорт сохраняли юридическую силу, а отдельные соглашения были рассчитаны до середины 2030-х годов, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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