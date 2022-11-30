Немецкая компания Uniper подала в суд на «Газпром»
Немецкий импортер газа Uniper через суд потребовала у «Газпрома» возместить убытки, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что было инициировано арбитражное разбирательство против российской компании Gazprom Export (GPE) в международном арбитражном суде.
«В ходе разбирательства, которое пройдёт в Стокгольме, Uniper предъявит требования о возмещении убытков, понесённых компанией в связи с объёмами газа, которые GPE не поставила с июня», — отметили в пресс-службе.
Ущерб, связанный с диверсификацией и закупкой сырья по завышенным ценам, в Uniper оценили в 11,6 млрд евро.
Ранее группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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