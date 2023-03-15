Немецкая E.ON списала свою долю в «Северном потоке»

Немецкая компания E.ON полностью списала свою долю в газопроводе «Северный поток». Об этом сообщается в годовом отчете энергоконцерна.

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Отмечается, что компания списала инвестицию до нуля по состоянию на 31 декабря прошлого года. Решение об этом было принято «в условиях повышенной неопределенности» и на фоне повреждения трубопроводов «Северного потока» в сентябре 2022 года.

Ранее нидерландская Gasunie списала всю свою долю в «Северном потоке», компании принадлежало 9% в проекте, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводГерманияСеверный Поток
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