Немецкая E.ON списала свою долю в «Северном потоке»

Отмечается, что компания списала инвестицию до нуля по состоянию на 31 декабря прошлого года. Решение об этом было принято «в условиях повышенной неопределенности» и на фоне повреждения трубопроводов «Северного потока» в сентябре 2022 года.

Ранее нидерландская Gasunie списала всю свою долю в «Северном потоке», компании принадлежало 9% в проекте, пишет RT.

