Немецкая E.ON списала свою долю в «Северном потоке»
Немецкая компания E.ON полностью списала свою долю в газопроводе «Северный поток». Об этом сообщается в годовом отчете энергоконцерна.
Отмечается, что компания списала инвестицию до нуля по состоянию на 31 декабря прошлого года. Решение об этом было принято «в условиях повышенной неопределенности» и на фоне повреждения трубопроводов «Северного потока» в сентябре 2022 года.
Ранее нидерландская Gasunie списала всю свою долю в «Северном потоке», компании принадлежало 9% в проекте, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru