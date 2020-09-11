Нефтяные запасы США увеличились на 2,03 млн баррелей за неделю
Нефтяные запасы в США в течение недели выросли на 2,03 млн баррелей, несмотря на ожидания снижения количества запасов на 3 млн баррелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго США.
По состоянию на 4 сентября 2020 года общая сумма запасов нефти США превысила 500 млн баррелей. Ранее новостное агентство Bloomberg публиковало данные проведенных анализов рынка, согласно которым количество запасов должно было снизиться на 3 млн.
На момент публикации данных стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки Brent на лондонских биржевых торгах снизилась до 40,3 долларов за баррель. Снижение составило 1,15 процента. Цена на нефть марки WTI также опустилась до 37,8 долларов, т.е. снизилась на 1,6 процента.
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