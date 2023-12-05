Нефтяные компании РФ получат 200 млрд руб. бюджетных компенсаций

Нефтяные компании за октябрь получат 192,7 миллиарда рублей в качестве компенсации из бюджета за сдерживание цен на внутрироссийском рынке в рамках топливного демпфера. Таки данные обнародовало министерство финансов.

Механизм топливного демпфераторый действует с 2019 года. Кабинет министров производит выплаты нефтяникам в том случае, если экспортные цены на бензин и дизель оказываются выше внутренних.

В том случае, если они, наоборот, выше экспортных, компании сами направляют в федеральный бюджет долю своей прибыли. В 2022 году объем компенсаций нефтяникам составил 2,171 триллиона рублей.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за сентябрь нынешнего года нефтяные компании не получили демпферные выплаты из-за того, что цены на бирже в том месяце были слишком высокими.

