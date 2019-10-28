Слово Лукашенко против танков НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика ответит на размещение в Литве американских танков, однако «бряцать оружием» не станет. Ранее Лукашенко поручил разработать комплекс мер и план мероприятий по адекватной реакции на размещение военной техники близ государственной границы Белоруссии.

Минский политолог Алексей Дзермант в интервью НСН заявил, что пока баланс военных сил не нарушен, но нельзя исключать того, что ситуация может перемениться не в пользу Белоруссии.

«Скорее всего, к границе подтянуть какие-то дополнительные соединения белорусской армии, возможно разместят ракетные комплексы «Полонез». Во всяком случае, исходя из заявлений Лукашенко, белорусские военные не рассматривают возможность размещения около тридцати танков и вспомогательной бронетехники как серьезную угрозу. Но если речь пойдет о том, что военное присутствие в Литве будет наращиваться, к тому же не стоит забывать о Польше, где идет активный процесс милитаризации и перевооружения, тогда, конечно, встанет вопрос, насколько те силы, которые есть у Польши и Литвы соотносятся с теми, что есть у Белоруссии. И если баланс будет складываться не в пользу белорусской армии, тогда очевидно встанет вопрос о поисках усиления. Здесь могут быть разные варианты, в том числе возвращение к вопросу о базе, либо создании каких-то дополнительных соединений внутри белорусской армии. Вариантов много, пока сложно прогнозировать, какой из них будет выбран. Пока не видно, что баланс сильно нарушен у наших западных соседей. Но тенденция очевидна и нельзя исключать того, что рано или поздно это случится», - подчеркнул эксперт.

Политическое воздействие Лукашенко применить не сможет, так как эти вопросы решаются внутри иностранных государства, считает Алексей Дзермант.

«Он может заявить, что рассматривает это как угрозу, что будет отвечать. Но мне кажется, в НАТО его не услышат. На проходившем недавно минском диалоге Лукашенко уже заявлял, что хватит заниматься милитаризацией, что нужно стремиться к разрядке, к мирному урегулированию существующих кризисов. Но затем последовали вот эти действия, грядут учения НАТО на границе с Белоруссией, то есть видно, что эти разговоры там не воспринимают. Наверное, западные страны должны увидеть, что Белоруссия готова ответить силой в случае чего», - добавил он.

Как стало известно, 21 октября в Литву прибыли танки и боевые машины для американского батальона, который будет дислоцирован на полигоне в Пабраде сроком на шесть месяцев. Ранее в страну прибыли первые американские военные батальона. Предполагается, что общее число военнослужащих сухопутных войск США, которые перебрасываются в Литву для сдерживания, обмена опытом и участия в учениях, составит более 500 человек.



