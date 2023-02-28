Нефтехранилище на московском заводе проходит модернизацию
Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) приступил к модернизации нефтехранилища. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, на предприятии обновлено порядка 80% технологических установок. Отмечается, что в настоящий момент на заводе модернизируются резервуары для хранения светлых нефтепродуктов. Новые резервуары обладают современными средствами защиты и мониторинга их состояния, что гарантирует больший срок эксплуатации и надежность конструкций.
Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер отметил, что благодаря современным технологиям нефть на московском НПЗ перерабатывается эффективнее, что позволяет своевременно и в необходимых объемах снабжать рынок нефтепродуктами.
Модернизацию МНПЗ планируют завершить в 2025 году. Тогда завод сможет перейти на глубокую переработку нефти, что обеспечит отказ от мазута и дополнительные объемы бензина и дизеля.
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