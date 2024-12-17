Госдума ужесточила наказание на вооруженный мятеж и госизмену

В частности, сохраняется лишение свободы на срок от 12 до 20 лет за участие в мятеже, а за его организацию или руководство будет отдельное наказание - от 15 до 20 лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет. Такой же срок будет грозить в случае гибели людей в результате мятежа, однако возможно и пожизненное лишение свободы.

Также поправки вводят в Уголовный кодекс РФ новую статью об ответственности для иностранцев и лиц без гражданства за финансовую, консультационную и иную помощь противнику, направленную против безопасности России.

Что касается статьи о госизмене, то теперь по ней могут быть осуждены лица, добровольно работающие органах и организациях, ведущих «целенаправленную деятельность против безопасности РФ».

Ранее ФСБ задержала гражданина России и Германии за подготовку диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

