Госдума ужесточила наказание на вооруженный мятеж и госизмену
Депутаты Госдумы приняли поправки, направленные на усиление борьбы с разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельностью противника.
В частности, сохраняется лишение свободы на срок от 12 до 20 лет за участие в мятеже, а за его организацию или руководство будет отдельное наказание - от 15 до 20 лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет. Такой же срок будет грозить в случае гибели людей в результате мятежа, однако возможно и пожизненное лишение свободы.
Также поправки вводят в Уголовный кодекс РФ новую статью об ответственности для иностранцев и лиц без гражданства за финансовую, консультационную и иную помощь противнику, направленную против безопасности России.
Что касается статьи о госизмене, то теперь по ней могут быть осуждены лица, добровольно работающие органах и организациях, ведущих «целенаправленную деятельность против безопасности РФ».
Ранее ФСБ задержала гражданина России и Германии за подготовку диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В 2025 году начнется переход на новую модель высшего образования
- На экс-гитариста «Короля и Шута» составили протокол о дискредитации армии
- В Тбилиси проходит очередная акция протеста перед зданием парламента
- СМИ: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине
- В Крыму предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
- Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова
- Зеленский отказался от посредничества Венгрии при урегулировании конфликта
- Седокову госпитализировали после смерти бывшего мужа по настоянию невролога
- Южная Корея расширила санкционные списки по России и КНДР
- Россия поднимет в Совбезе ООН вопрос о теракте в отношении Кириллова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru