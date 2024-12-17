Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок военнопленным

Россия и Украина смогли договориться о доставке военнопленным посылок. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня» заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова опубликовала список пленных, которых отказывается забирать Украина

По ее словам, в посылках будут находиться письма от родных и теплые вещи.

Мероприятие, на котором выступила Москалькова, посвящено докладу «Массовый расстрел ВСУ мирных жителей города Селидово» Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

Ранее Москалькова заявила, что российские и украинские военные обсуждают «большой обмен» военнопленными. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияПленныеТатьяна Москалькова

Горячие новости

Все новости

партнеры