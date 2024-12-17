Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок военнопленным
Россия и Украина смогли договориться о доставке военнопленным посылок. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня» заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По ее словам, в посылках будут находиться письма от родных и теплые вещи.
Мероприятие, на котором выступила Москалькова, посвящено докладу «Массовый расстрел ВСУ мирных жителей города Селидово» Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.
Ранее Москалькова заявила, что российские и украинские военные обсуждают «большой обмен» военнопленными. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru