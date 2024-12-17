ВСУ потеряли на Курском направлении свыше 41 660 военнослужащих

Суточные потери ВСУ превысили 260 военнослужащих. Также были уничтожены пять автомобилей, три боевые бронированные машины, две 122-мм гаубицы Д-30, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и станция радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боев в Курской области были уничтожены 1279 боевых бронированных машин, 1150 автомобилей, 316 артиллерийских орудий, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров,75 станций РЭБ, 41 пусковая установка реактивных систем залпового огня, 27 единиц инженерной и другой техники, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, семь транспортно-заряжающих машин и четыре РЛС ПВО.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что за время проведения спецоперации на Украине ВСУ потеряли порядка одного миллиона человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

