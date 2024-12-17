СМИ: Один из затонувших в Черном море танкеров не имел разрешения на плавание
17 декабря 202414:21
Потерпевший крушение в Керченском проливе танкер «Волгонефть 239» не имел разрешения на плавание. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на данные реестровой книги Российского Речного Регистра, согласно которым действие необходимых документов было приостановлено.
«Состояние судна... приостановлено действие документов», - говорится в реестровой книге.
Танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение 15 декабря. В результате в Чёрное море вытекло порядка 3700 тонн мазута, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru