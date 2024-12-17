СМИ: Один из затонувших в Черном море танкеров не имел разрешения на плавание

Потерпевший крушение в Керченском проливе танкер «Волгонефть 239» не имел разрешения на плавание. Об этом сообщает РИА Новости.

Пляжи Анапы покрылись мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе

Агентство ссылается на данные реестровой книги Российского Речного Регистра, согласно которым действие необходимых документов было приостановлено.

«Состояние судна... приостановлено действие документов», - говорится в реестровой книге.

Танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение 15 декабря. В результате в Чёрное море вытекло порядка 3700 тонн мазута, сообщает RT.

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ФОТО: Скриншот с видео
ТЕГИ:Черное МореКораблиКрушениеКерченский Пролив

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