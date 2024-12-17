СМИ: Темпы роста российской экономики в 2025 году замедлятся до 1,5%

По данным издания, 15 опрошенных аналитиков отмечают, что экономика страны продолжит расти, вместе с тем темпы роста ВВП будут ниже относительно показателей 2024 года.

При этом эксперты инвестиционного банка «Синара» прогнозируют, что в 2025 году ВВП вырастет как минимум на 2,5%, в то время, как в «БКС Мир инвестиций» полагают, что внутренний валовый продукт РФ покажет околонулевой рост.

Ранее советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов сообщал, что экономика России в 2025 году не сможет расти быстрее. По его словам, ключевой фактор, который приведет к замедлению экономического роста, - «полное отсутствие, фактически, новых свободных рук», передает «Радиоточка НСН».

