СМИ: Темпы роста российской экономики в 2025 году замедлятся до 1,5%
В 2025 году темпы роста экономики России замедлятся до 1,5%, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов рынка.
По данным издания, 15 опрошенных аналитиков отмечают, что экономика страны продолжит расти, вместе с тем темпы роста ВВП будут ниже относительно показателей 2024 года.
При этом эксперты инвестиционного банка «Синара» прогнозируют, что в 2025 году ВВП вырастет как минимум на 2,5%, в то время, как в «БКС Мир инвестиций» полагают, что внутренний валовый продукт РФ покажет околонулевой рост.
Ранее советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов сообщал, что экономика России в 2025 году не сможет расти быстрее. По его словам, ключевой фактор, который приведет к замедлению экономического роста, - «полное отсутствие, фактически, новых свободных рук», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru