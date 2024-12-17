Бывший главный режиссер «Ленкома» Франдетти возглавил Большой театр в Ташкенте

«Это событие обещает стать знаковым для культурной жизни страны и вдохновить новое поколение артистов», - следует из сообщения.

В ГAБТ им. А.Навои ожидают, что творческий подход Франдетти сделает театр еще более привлекательным для зрителей всех возрастов.

Режиссер родился Ташкенте, там он также окончил Ташкентскую высшую школу национального танца и хореографии. В 2002 году переехал в Москву, в 2006 году окончил ВГИК. Наибольшую известность Франдетти получил, как режиссер мюзиклов. В июле 2022 года занял пост главного режиссера театра «Ленком Марка Захарова». При этом в июне 2024 года он объявил о переходе в «Театр эстрады», передает «Радиоточка НСН».

