Нефтегазовые доходы России упали на 75 процентов

В ведомстве отмечают, что по сравнению с февралем текущего года (521,2 млрд рублей), этот показатель вырос на 32%, однако по сравнению с мартом 2022 года (1,208 трлн рублей) упал на 75,5%.

Также отмечается, что за три месяца текущего 2023 года в федеральный бюджет от нефтегазовой отрасли поступили 1,635 трлн рублей, тогда как за аналогичный период 2022 года 2,974 трлн рублей.

Ранее в Минфине РФ заявили, что средняя цена нефти Urals в марте уменьшилась по отношению к февралю до 47,85 долларов за баррель, сообщает RT.

