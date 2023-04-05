Нефтегазовые доходы России упали на 75 процентов
Нефтегазовые доходы в марте 2023 года составили 688,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства финансов России.
В ведомстве отмечают, что по сравнению с февралем текущего года (521,2 млрд рублей), этот показатель вырос на 32%, однако по сравнению с мартом 2022 года (1,208 трлн рублей) упал на 75,5%.
Также отмечается, что за три месяца текущего 2023 года в федеральный бюджет от нефтегазовой отрасли поступили 1,635 трлн рублей, тогда как за аналогичный период 2022 года 2,974 трлн рублей.
Ранее в Минфине РФ заявили, что средняя цена нефти Urals в марте уменьшилась по отношению к февралю до 47,85 долларов за баррель, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru