Минфин РФ прогнозирует потерю бюджетом 113,6 млрд руб. нефтегазовых доходов

По данным Минфина, на бирже в общей сложности продано иностранной валюты на 74,6 миллиарда рублей. В первую очередь потери связаны с санкционными мерами против РФ.

Ранее финансовое ведомство заявляло, что отечественный бюджет в марте недополучит 132,1 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. За первые два месяца текущего года доходы отрасли упали на 46% к предыдущему году за тот же отрезок времени.

