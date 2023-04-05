Минфин РФ прогнозирует потерю бюджетом 113,6 млрд руб. нефтегазовых доходов

Федеральный бюджет России в апреле может недосчитаться 113,6 миллиарда рублей доходов от продажи нефти и газа. Такую предварительную оценку финансовых потерь обнародовало министерство финансов РФ.

При этом, как отмечает RT, отклонение фактических доходов от прогнозируемого месячного объёма в марте составило минус 39 миллиардов рублей.

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По данным Минфина, на бирже в общей сложности продано иностранной валюты на 74,6 миллиарда рублей. В первую очередь потери связаны с санкционными мерами против РФ.

Ранее финансовое ведомство заявляло, что отечественный бюджет в марте недополучит 132,1 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. За первые два месяца текущего года доходы отрасли упали на 46% к предыдущему году за тот же отрезок времени.

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ФОТО: РИА Новости
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