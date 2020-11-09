Нефть взлетела на новостях о COVID-вакцине от мировых производителей

Цены на нефть активно растут на мировых рынках после появления информации об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которые разработаны компаниями Pfizer и BioNTech. Марка Brent прибавляла одномоментно почти 8%.

Цена январских контрактов достигала 42,56 долларов США за баррель, декабрьские фьючерсы на сорт WTI поднимались до 40,25 доллара за бочку (+8,37%). Сейчас произошла небольшая коррекция вниз.

Ранее сегодня компания BioNTech объявила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90% эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявка на регистрацию субстанции в США может быть подана уже в текущем месяце.

В ФРГ вакцина может появиться в гражданском обороте в начале 2021 года. Информация об этом обнародована министерством здравоохранения Германии. Причём власти страны намерены покрыть стоимость вакцины.

