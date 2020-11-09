Нефть взлетела на новостях о COVID-вакцине от мировых производителей
Цены на нефть активно растут на мировых рынках после появления информации об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которые разработаны компаниями Pfizer и BioNTech. Марка Brent прибавляла одномоментно почти 8%.
Цена январских контрактов достигала 42,56 долларов США за баррель, декабрьские фьючерсы на сорт WTI поднимались до 40,25 доллара за бочку (+8,37%). Сейчас произошла небольшая коррекция вниз.
Ранее сегодня компания BioNTech объявила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90% эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявка на регистрацию субстанции в США может быть подана уже в текущем месяце.
В ФРГ вакцина может появиться в гражданском обороте в начале 2021 года. Информация об этом обнародована министерством здравоохранения Германии. Причём власти страны намерены покрыть стоимость вакцины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- Начальницу группы опеки Брянска будут судить за халатность
- Нефть взлетела на новостях о COVID-вакцине от мировых производителей
- Полиция задержала срочника Антона Макарова, убившего троих сослуживцев
- Путин подписал закон о запрете членам Совбеза на вклады за рубежом
- Профильные комитеты Госдумы одобрили Савельева на пост главы Минтранса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru