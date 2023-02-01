Нефть Urals в январе подешевела на 2% к декабрю

Средняя цена российской нефти Urals в январе снизилась на 2% по отношению к декабрю 2022 года и составила 49,48 доллара за баррель. Об этом сообщил Минфин РФ в своем Telegram-канале.

Скидка снизится: Названы последствия запрета экспорта российской нефти по потолку цен

Так, в декабре 2022 года марка Urals стоила в среднем 50,47 доллара за баррель.

Ранее, 1 февраля, в России вступил в силу запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок. Согласно документу, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям на всех этапах поставки, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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