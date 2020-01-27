Рубль упал из-за коронавируса, обвалившего нефть

Доллар и евро подскочили сегодня относительно рубля на Московской бирже на фоне дешевеющей нефти из-за опасений расширения эпидемии пневмонии в Китае, вызванной новым коронавироусом. Официальный курс, объявленный Центробанком на завтра, составит 62 рубля, 34 копейки за доллар США. Это на 53 копейки больше предыдущего показателя.

За евро ЦБ будет давать 28 января 68 рублей, 78 копеек. Евровалюта прибавила 48 копеек. Как отмечает «Свободная пресса», рубль продолжает снижаться на бирже. Сейчас доллар торгуется в районе 62 рублей, 51 копейки, евро – 68, 90.

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в Китае уже приближается к трём тысячам, 80 заболевших скончались.

