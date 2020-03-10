Нефть резко дорожает после недавнего обвала

Цены на нефть двух основных марок начали резкий рост после тотального обвала в конце прошлой недели. Так, цена апрельских контрактов на чёрное золото WTI выросла на 9,28% — до $33,99 за баррель. Марка Brent по состоянию на 13:52 по московскому времени торговалась на уровне $37,44 за бочку (+9%), свидетельствуют данные бирж.

Сегодня утром мировые цены на нефть выросли на 7% после обвала на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+, отмечает RT. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил сегодня, что цены на нефть после текущего обвала могут восстановиться примерно через несколько месяцев.

Ранее России в рамках соглашения ОПЕК+ отказалась принять предложение о сокращении добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца текущего года в связи с ситуацией с коронавирусом.