Нефть Вrent растёт после минимального падения за 20 лет

Нефть марки Brent отыграла падение, наблюдавшееся ранее в ходе торгов. Так, на лондонской бирже контракты с поставками в июне торговались к 15:00 по московскому времени в районе $19,48 за баррель.

В ходе торгов цена опускалась до $15,96 за бочку, это минимальное значение с июня 1999 года, сообщает Trading Economics. При этом цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно в ходе сегодняшних торгов.

Ранее в ОПЕК проинформировали о неформальном совещании министров нескольких стран ОПЕК+ в связи с «драматической ситуацией на рынке нефти».

Аналитик о ценах на нефть: Трясти будет до июня

Они подняли вопрос о немедленном сокращении добычи нефти, не дожидаясь 1 мая, когда оно должно начаться согласно соглашению. Правда о конкретных договорённостях не сообщается.

По итогам вторника, 21 апреля, стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе вслед за Brent подешевела на $5,92 за баррель, до $11,59. Это оказалось минимальным значением с марта 1999 года, когда цена падала до $11,74, передает агентство Argus.

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