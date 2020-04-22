Нефть Вrent растёт после минимального падения за 20 лет

Нефть марки Brent отыграла падение, наблюдавшееся ранее в ходе торгов. Так, на лондонской бирже контракты с поставками в июне торговались к 15:00 по московскому времени в районе $19,48 за баррель.

В ходе торгов цена опускалась до $15,96 за бочку, это минимальное значение с июня 1999 года, сообщает Trading Economics. При этом цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно в ходе сегодняшних торгов.

Ранее в ОПЕК проинформировали о неформальном совещании министров нескольких стран ОПЕК+ в связи с «драматической ситуацией на рынке нефти».