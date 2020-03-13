Нефть дорожает, взбодрив рубль
Мировые цены на нефть продолжают тенденцию роста. Так, апрельские контракты на марку WTI прибавили 5,33%, достигнув $33,18 за баррель. Фьючерсы с поставками в мае на марку Brent поднялись почти на 5% — до $34,82 за бочку, передает RT.
Вслед за нефтью национальная российская валюта начала небольшое движение вверх. На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился до 73-ёх рублей , 75 копеек. Это на 1,1 рубля меньше закрытия четверга. После этого доллар продолжил снижение.
Евро утром подешевел ровно на один рубль по сравнению с вчерашним закрытием торговой сессии, его курс составил 82,51 рубля. В течение следующего часа евровалюта потеряла ещё около рубля, отмечает «Свободная пресса». Однако затем евро и доллар начали отыгрывать позиции. На 11:20 по московском времени доллар торговался в районе 73 рублей, 20 копеек, евро – 81, 96.
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