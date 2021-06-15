Нефть Brent преодолела $74 впервые с апреля 2019 года
Цена нефти эталонной марки Brent преодолела отметку 74 доллара США за баррель - впервые с апреля 2019 года. Стоимость контрактов с поставками в августе на лондонской бирже ICE сегодня поднимались до $74,04 за бочку.
Сейчас цена сорта Brent находится на уровне $74 за баррель. В целом сырьевые трейдеры выражают оптимизм относительно спроса на нефть в свете восстановления экономики после пика пандемии. Учитываются также идущий процесс вакцинации и предполагаемые снятие карантинных ограничений.
Подталкивает нефть вверх и снижение её коммерческих запасов в США. Завтра будет опубликована еженедельная статистика по этому показателю. Предполагается, что он может показать сокращение четвертую неделю подряд.
Сдержать рост нефтяных цен может возвращение Ирана на мировой рынок. Отмечается, что Тегеран и мировые державы (ЕС и США) ведут переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года. Сегодня в совместном заявлении по итогам саммита Вашингтон и Брюссель согласились, что для возвращения к реализации сделки необходимо, в том числе, отменить экономические санкции против Исламской республики.
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