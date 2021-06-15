Нефть Brent преодолела $74 впервые с апреля 2019 года

Цена нефти эталонной марки Brent преодолела отметку 74 доллара США за баррель - впервые с апреля 2019 года. Стоимость контрактов с поставками в августе на лондонской бирже ICE сегодня поднимались до $74,04 за бочку.

Сейчас цена сорта Brent находится на уровне $74 за баррель. В целом сырьевые трейдеры выражают оптимизм относительно спроса на нефть в свете восстановления экономики после пика пандемии. Учитываются также идущий процесс вакцинации и предполагаемые снятие карантинных ограничений.