Нефть Brent подскочила до $119 за баррель впервые почти за 10 лет

Цена нефти марки Brent достигла на лондонской бирже ICE 119 долларов за баррель - впервые с мая 2012 года. Чёрное золото продолжает обновлять максимумы на фоне бойкота крупными зарубежными покупателями российской нефти из-за ситуации на Украине. По оценке экспертов, поиск альтернативных источников поставок будет способствовать дальнейшему росту цен.

По информации консалтинговой компании Energy Aspects, до 70% российской экспортной нефти с трудом находит покупателей. Так, компания «Сургутнефтегаз» уже три дня подряд не может реализовать выставленное на продажу топливо, передает Bloomberg.

Решение Международного энергетического агентства выпустить на рынок 60 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов не смогло успокоить опасения. При этом страны ОПЕК+ не намерены наращивать темпы увеличения добычи нефти. Накануне в ходе министерской встречи с участием России было решено сохранить план по увеличению квот на добычу в апреле на 400 тысяч баррелей в сутки.

