Нефть Brent подскочила до $119 за баррель впервые почти за 10 лет
Цена нефти марки Brent достигла на лондонской бирже ICE 119 долларов за баррель - впервые с мая 2012 года. Чёрное золото продолжает обновлять максимумы на фоне бойкота крупными зарубежными покупателями российской нефти из-за ситуации на Украине. По оценке экспертов, поиск альтернативных источников поставок будет способствовать дальнейшему росту цен.
По информации консалтинговой компании Energy Aspects, до 70% российской экспортной нефти с трудом находит покупателей. Так, компания «Сургутнефтегаз» уже три дня подряд не может реализовать выставленное на продажу топливо, передает Bloomberg.
Решение Международного энергетического агентства выпустить на рынок 60 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов не смогло успокоить опасения. При этом страны ОПЕК+ не намерены наращивать темпы увеличения добычи нефти. Накануне в ходе министерской встречи с участием России было решено сохранить план по увеличению квот на добычу в апреле на 400 тысяч баррелей в сутки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+0 / сут.
Умерли
354 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+0 / сут.
- Mercedes приостановил экспорт и производство в России
- Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки об армии РФ
- МИД: Россия будет делать акцент на евроазиатское сотрудничество
- СМИ: МВД РФ перевело подразделения в режим усиленной службы
- За сутки в России госпитализировали 10 620 пациентов с COVID-19
- Доллар и евро обновили исторические максимумы на Мосбирже
- Володин предложил уволиться деятелям культуры, не поддерживающим операцию РФ на Украине
- Нефть Brent подскочила до $119 за баррель впервые почти за 10 лет
- Российский завод Toyota приостановит свою работу с 4 марта
- «Эхо Москвы» ликвидирует радиоканал и сайт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru