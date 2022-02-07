Цена на нефть Urals в Европе превысила $95 за баррель

Стоимость нефти марки Urals в Европе впервые с сентября 2014 года превысила отметку 95 долларов за баррель. Об этом сообщило ценовое агентство Argus.

В Союзе нефтегазопромышленников объяснили высокие цены на нефть ее дефицитом

Так, российский сорт подорожал вдогонку за ростом мировых котировок нефти в условиях повышенной геополитической напряженности в мире. Также подорожание произошло из-за опасений недостаточного предложения сырья ввиду быстрого восстановления спроса.

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек подорожание нефти в случае войны с Западом.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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