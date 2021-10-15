Нефть Brent подорожала до $85 за баррель впервые с осени 2018 года

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 85 долларов за баррель.

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В ходе торгов на бирже ICЕ цена декабрьских фьючерсов на сырье Brent прибавила 1,23% и достигла 85,03 доллара за баррель. Стоимость нефти этой марки преодолела отметку в 85 долларов впервые с октября 2018 года.

При этом ноябрьские фьючерсы нефти марки WTI подорожали на 1,12%, до 82,22 доллара за баррель, отмечает RT.

В понедельник цена нефти Brent впервые с 2018 года превысила 84 доллара за баррель. Эксперты отмечают, что на повышение стоимости сырья повлиял активный спрос на фоне ограниченного предложения и восстановительного роста экономики.

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ФОТО: pixabay.com
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