Нефть Brent подорожала до $42

Нефтяные котировки растут на торгах в пятницу, 19 июня. Так, стоимость фьючерса на поставку нефти Brent в августе сегодня поднималась выше $42, на максимуме достигая $42,24, свидетельствуют данные биржи ICE.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле дорожали до $39,16 за баррель, передаёт RT.