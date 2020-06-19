Нефть Brent подорожала до $42

Нефтяные котировки растут на торгах в пятницу, 19 июня. Так, стоимость фьючерса на поставку нефти Brent в августе сегодня поднималась выше $42, на максимуме достигая $42,24, свидетельствуют данные биржи ICE.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле дорожали до $39,16 за баррель, передаёт RT.

Экономист: Цены на нефть и газ нас не спасут

Рост цен на нефть отмечается после заседания мониторингового комитета ОПЕК+, состоявшегося в четверг. На нём были приняты меры для того, чтобы компенсировать неисполненные обязательства ряда стран по сокращению нефтедобычи. В частности, свои планы представили Казахстан и Иран. На фоне этих новостей трейдеры проявляют оптимизм относительно восстановления баланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке, отмечает «Интрефакс».

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ФОТО: pixabay.com
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