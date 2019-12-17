До ипотеки как до Луны

Как следует из доклада о мерах по обеспечению сбалансированного развития ипотечного кредитования, Банк России считает возможным ввести уже с 1 июля 2020 года дифференцированные надбавки «к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога». Проще говоря, сделать невыгодным предоставление ипотеки заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом. Названная мера позволит увеличить запас капитала на покрытие убытков при различных шоковых ситуациях, которые могут вызвать, к примеру, снижение доходов населения, - поясняет регулятор.

Расчет ЦБ еще и в том, чтобы снизить интерес банков к выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам. Чем выше показатель долговой нагрузки заемщика и меньше его первоначальный взнос по ипотечному кредиту, тем больше резервов придется создать банку. Но, по данным того же ЦБ, в третьем квартале 2019 года 42% выданных ипотечных кредитов пришлось на людей, которые отдают на погашение долгов более половины своего ежемесячного дохода. И все больше россиян берут ипотеку в дополнение к уже имеющимся кредитам: на 1 сентября 46% ипотечных заемщиков имели задолженность по другим ссудам. К тому же, предложенные ограничения особенно сильно бьют по самому массовому сегменту – кредиты с первоначальным взносом от 20 до 30%.

Обнародованные планы ужесточения правил выдачи ипотеки – как монета, о двух сторонах. На аверсе – вполне объяснимое желание Банка России предотвратить кризис неплатежей по ипотечным кредитам. Существенное снижение ключевой ставки в течение этого года сделало кредиты более дешевыми. По мнению экспертов, чье мнение приводит «Газета.ру», резкое снижение ставок по ипотеке может спровоцировать появление «кредитного пузыря», когда заемщики получат деньги, переоценят силы и не смогут выплачивать кредиты. А на реверсе – отсутствие в России платежеспособного спроса даже на дешевые кредиты. Ипотека недоступна значительной части российских домохозяйств в силу невысоких доходов. И те падают уже шестой год подряд. Высокая фискальная нагрузка, растущие тарифы, увеличение существующих и введение новых акцизов, а также постоянный рост цен приводят к тому, что реальные располагаемые доходы россиян в следующем году вырастут в лучшем случае на 0,1-0,3%, - отметили собеседники издания. В переводе на русский – в лучшем случае не упадут. Какая там ипотека…

