Недельные расходы россиян продолжают падать

Средний ежедневный чек граждан России по итогам минувшей недели понизился до 542 рублей. Такие данные статистики приводит холдинг «Ромир». Индекс недельного среднего чека вычисляется для каждой календарной недели на основе сведений о потреблении домохозяйств.

Как передаёт ТАСС, по сравнению в предыдущей семидневкой это показатель потерял 1,41 рубля. Причем, средний чек оказался меньше и относительно аналогичной неделей прошлого года - на 3 рубля 20 копеек.

«Ромир» также констатирует снижение объёма повседневных расходов типичной российской семьи. Это показатель достиг 4148 рублей. Так, с 7 по 13 октября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 86 рублей меньше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 293 рубля или 6,6%.

